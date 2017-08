Auto te water na bedreiging met vuurwapen

Om te vluchten voor een automobilist die een vuurwapen op hem richtte is dinsdagavond een auto te water geraakt op de Banneweg, nadat de bestuurder was klemgereden door de andere automobilist. Dit meldt de politie woensdag.

Ingehaald

Een 36-jarige man auto Gorinchem kwam van de A15, samen met een andere auto, een nieuw type Seat Ibiza, en beiden reden de Banneweg op in de richting van Gorinchem. Op de Banneweg haalde de 36-jarige man de ander in, maar een stukje verderop kwam deze toch weer naast hem rijden.

Vuurwapen

Kennelijk had hij zich geërgerd aan het feit dat hij was ingehaald. De 36-jarige man voelde zich bedreigd door de Ibiza-rijder, temeer omdat hij meende dat de bestuurder daarvan een vuurwapen op hem richtte.

Achteruit de sloot in

Daarop reed het slachtoffer hard achteruit, waardoor hij in de sloot belande. Zijn opponent is er vandoor gegaan en hijzelf kon zonder kleerscheuren uit de auto komen.

Bent u getuige geweest van dit voorval of heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek, neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.