Waterschap Delfland wil opmars rode rivierkreeft tegengaan

Oevers aantasten

Het waterschap wil zo in kaart brengen waar het diertje leeft omdat het bedreigend voor andere diersoorten is en bovendien de oevers kan aantasten. 'Zo kunnen we tot een goede aanpak komen om schade te voorkomen. Wij roepen iedereen op die deze of een andere kreeftsoort ziet om het ons te melden', aldus het waterschap.

Steeds vaker komt de rode Amerikaanse rivierkreeft in Nederland voor. Ook in het gebied van Delfland is deze rivierkreeft te vinden. De rode Amerikaanse rivierkreeft is ongeveer vijftien centimeter groot en leeft in rivieren en sloten.

Gangen graven

Maar het diertje kan ook gaan wandelen over het land en wegen oversteken. Deze rivierkreeft plant zich razendsnel voort en kan oevers beschadigen door gangen te graven en door waterplanten te knippen met zijn scharen. De kans dat u deze kreeft tegenkomt is het grootst op warme zomeravonden langs het water. Vooral als er veel regen is gevallen en onweer is geweest.