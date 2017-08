Verdachte hoort OM 5,5 jaar celstraf eisen na enorme drugsvangst

Amfetaminepasta

In de berging van de woning trof de politie vijf jerrycans aan en juist op die plek werd een vreemde lucht geroken. In het appartement aan de Heezerweg in Eindhoven trof de politie verder nog 50 liter amfetamine-olie aan. Van vijftig liter amfetamine-olie kan tussen de 70 en 100 kilo amfetaminepasta gemaakt worden, waarvan de verkoopprijs per gram momenteel tussen de zes en acht euro ligt. Als alle amfetaminepasta was verkocht, had de verdachte daar ruim 1,1 miljoen euro mee kunnen verdienen.

XTC-pillen

In een kartonnen doos in een kast van de cv-ketel werden acht rollen gevonden met daarin meer dan 40.000 XTC-pillen. De verkoop van een dusdanig grote hoeveelheid XTC-pillen had ruim €200.000 op kunnen leveren. Verdachte is maanden voortvluchtig geweest en kon met succes op 22 april 2017 worden aangehouden na verlaten van het Van der Valk hotel in Cuijk met zijn vriendin.

Drugswereld

Criminele organisaties maken enorme winsten in de drugswereld. Het feit dat er zoveel geld in de wereld van onder meer synthetische drugs omgaat, zorgt ook voor een continue geweldsdreiging. De criminelen schuwen geweld, intimidaties, afpersingen en zelfs liquidaties niet.

Bij de doorzoeking van de woning werden veertien blauwe tonnen met drugsafval gevonden. Het afval was afkomstig van de productie van amfetamine en MDMA. Afval wordt vaak gedumpt in de natuur, wat groot gevaar oplevert voor de natuur als voor mensen.