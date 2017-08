Bestuurder scootmobiel ernstig gewond bij aanrijding in Veendam

De bestuurder van een scootmobiel is woensdag aan het einde van de middag ernstig gewond gersakt na een aanrijding met een personenwagen in Veendam.

Direct na het ongeval op de Sorghvlietlaan verleende omstanders eerste hulp aan het slachtoffer. Dit werd later overgenomen door personeel van de ambulancedienst en een traumahelikoper.

Met ernstig hoofdletsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen stak de bestuurder van de scootmobiel ineens de weg over, waardoor een ongeval het gevolg was. De politie heeft sporenonderzoek gedaan op de plaats van het ongeval.

De bestuurder van de personenwagen bleef bij het ongeval ongedeerd.