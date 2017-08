Babylichaam in zak gevonden in Rotterdam

Een voorbijganger trof donderdagochtend, kort voor half tien, in een plantenbak nabij het Nieuwe Luxor Theater aan de Antoine Platekade de stoffelijke resten aan in een zak. Zij waarschuwde direct de politie. Agenten stelden de resten veilig en startten een uitgebreid onderzoek. Medewerkers van de Forensische Opsporing onderzochten donderdag op de vindplaats, onder andere met een scanapparaat, de aangetroffen resten. De locatie werd ruim afgezet ten behoeve van het onderzoek. Op dit moment is nog niet duidelijk waardoor het baby’tje is overleden. Ook is het nog niet duidelijk wanneer hij of zij is overleden en hoelang het lichaampje op de locatie heeft gelegen.