KNMI waarschuwt voor zware windstoten in kustprovincies

In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit grotendeels droog en klaart het op, in het oosten kan het tot halverwege de middag af en toe regenen. Hierna is er in het noorden nog kans op een enkele bui. De maxima variëren van 19°C vlak aan zee tot lokaal 24°C in het zuidoosten. De wind draait van zuid naar zuidwest, neemt in kracht toe en wordt vlagerig van karakter. Boven land staat vanmiddag een vrij krachtige wind, langs de kust en op het IJsselmeer neemt de wind toe naar krachtig tot hard, 6 tot 7 Bft, in het zuidwestelijk kustgebied mogelijk stormachtig, 8 Bft. Aan zee kunnen zware windstoten van 70-80 km/uur voorkomen.