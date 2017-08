Politieagent aangehouden voor lekken vertrouwelijke informatie

Een 37-jarige agent van de eenheid Zeeland-West-Brabant is woensdagavond aangehouden omdat hij verdacht worrdt van het plegen van scheding van het ambtsgeheim. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan derden. Hij wordt ook verdacht van bezit en verhandelen van verdovende middelen.

In hetzelfde onderzoek werd ook een 43-jarige man uit Zierikzee aangehouden voor de handel in harddrugs. Drie panden werden doorzocht.

Tegen de politieagent loopt zowel een disciplinair als strafrechtelijk onderzoek. Op dit moment zit de man in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het OM doet daarom ook geen verdere mededelingen in deze zaak. De officier van justitie zal te zijner tijd een beslissing nemen of de man strafrechtelijk vervolgd wordt.