GroenLinks wil verscherpt toezicht op Shell Pernis

GroenLinks is geschrokken van de incidenten bij Shell en vraagt de provincie de veiligheid van de bewoners te beschermen. Deze week onsnapte voor de tweede keer in korte tijd een wolk gevaarlijke gas bij Shell Pernis. Deze keer kreeg Shell haar raffinaderij niet onder controle na een kortsluiting en kon zelfs een totale stillegging van het hele complex niet voorkomen dat er een gaswolk ontsnapte en bewoners gezondheidsklachten kregen.

De provincie moet erop toezien dat de zware industrie geen gevaar vormen voor de omgeving. GroenLinks vraag zich al langer af of de provincie daar voldoende capaciteit voor heeft. GroenLinks Statenlid Berend Potjer: “Na Odfjell zijn de regels wel aangescherpt, maar als je niet genoeg controleurs hebt om de regels te handhaven helpt dat weinig. Dan is het half werk en blijf je achter de feiten aanlopen. Zoals bij DuPont, Chemours, Nedstaal en Odfjell waar de provincie pas optrad nadat de media de misstanden signaleerde. Dan is het wachten tot het echt misgaat en er slachtoffers vallen. Dat willen wij voor zijn. Daarom willen wij dat Shell nu onder verscherpt toezicht wordt geplaatst en willen wij meer controleurs, meer blauw op straat.”