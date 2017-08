Kunstroute de Open Stal weer in volle gang

Het idee voor de kunstroute is in 1971 is ontstaan aan de stamtafel van Appie Tjalma, de markante uitbater van de dorpsherberg. Er is veel veranderd in de loop der jaren. Lag in het begin de nadruk op hobbywerk en verzamelingen, tegenwoordig is Open Stal een kunstmanifestatie van allure. Niet voor niets mag het dorp ieder jaar 10.000 bezoekers verwelkomen tijdens de Open Stal-periode.