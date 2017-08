Man verdronken bij Cadzand

Nabij strandpaviljoen De Strandloper langs de Noordzeestraat in Cadzand is donderdagmiddag omstreeks 17.15 uur een drenkeling uit het water gehaald.

Hulpverleningsdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar deze hulp mocht niet meer baten. De man is ter plekke overleden.

Het slachtoffer is een 59-jarige man uit Trier. Vermoedelijk is de man door de sterke stroming verrast en in moeilijkheden geraakt. Zijn familie wordt opgevangen door medewerkers van de gemeente Sluis. Zij zorgen voor de nodige zorg en opvang.