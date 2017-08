Gewonde bij schietpartij Bloemstraat Den Helder

In de Bloemstraat in Den Helder heeft er omstreek 20.10 uuur een schietpartij plaatsgevonden. Dit maakte de politie bekend.

Bij het schietincident is volgens de politie een man gewond geraakt. Om het slachtoffer eerste hulp te verlenen is een traumahelikopter ter plaatse geweest. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht.

Meerdere eenheden en een helikopter van de politie zijn opzoek naar de dader van de schietpartij.

De politie doet onderzoek op de plaats van het schietincident. Omstreeks 21.40 uur heeft de helikopter de zoektocht gestaakt.