Scooterrijder overleden na frontale botsing met politieauto

Op de Dijkweg in Heulekom heeft donderdagavond een frontale aanrijding plaatsgevonden tussen een motorscooter en een politieauto. Daarbij is een 40-jarige man uit Berkel Enschot om het leven gekomen.

Eerder die avond wordt het slachtoffer in Tilburg door surveillerende agenten op zijn motorscooter gesignaleerd zonder kentekenplaat. Als zij hem een stopteken geven voor een controle gaat de man er als een speer vandoor. Vervolgens wordt door de agenten de achtervolging ingezet. Om de politie af te schudden rijdt de man op een gegeven moment via de Hoevense Kanaaldijk met hoge snelheid de Dijkweg op.

Onoverzichtelijke bocht

Intussen is door de achtervolgende agenten versterking opgeroepen. Hierop wordt gereageerd door een tweede politie-eenheid die vanuit tegenovergestelde richting de Dijkweg oprijdt. In een flauwe onoverzichtelijke bocht rijdt de tegemoetkomende motorscooter frontaal op het politievoertuig. De man komt door de klap in een nabijgeleven maisveld terecht. Hij heeft door dit ongeval zulke ernstige verwondingen opgelopen dat de hulpverleningsdiensten niets meer voor hem kunnen betekenen.

Onafhankelijk onderzoek

De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek door de verkeersongevallen analisten van de Landelijke Eenheid. Deze zijn speciaal opgeroepen om onafhankelijk onderzoek te doen naar de schuldvraag van dit ernstige ongeval. De familie van het slachtoffer wordt bijgestaan door een familieagent.