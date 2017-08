Hoogwerker brandweer Delfzijl vliegt in brand

Op de Robbeplaat in Delfzijl is vrijdagmorgen de hoogwerker van de brandweer Delfzijl in brand gevlogen. Een blusvoertuig moest er aan te pas komen om de vlammen te doven.

Eerder werd de brandweer opgeroepen om met de hoogwerker een patiënt van de eerste verdieping uit een woning te halen. Nadat de patiënt in een ambulance naar het ziekenhuis was gebracht, kwam er rook uit het aggregaat van de hoogwerker. Niet veel later stond het aggregaat volledig in brand.

Met schuim wist men de vlammen te doven en de schade beperkt te houden tot het aggregaat. De omvang van de schade zal moeten worden bekeken.