Man slaat raampje kampeerwagen in om er in te kunnen slapen

Raam vernield

'De man, een 26-jarige Pool, lag te slapen in hun kampeerwagen. De indringer had kennelijk om zich de toegang te verschaffen een klein raam van de kampeerauto vernield', aldus de politie.

De eigenaar van de kampeerwagen werd door bouwvakkers geattendeerd op een raam dat aan de linkerzijde van zijn in de straat geparkeerde kampeerwagen vernield was. Delen daarvan lagen op straat.

Paar sandalen

Hij keek naar binnen en zag bij de ingang een paar sandalen staan. Hij keek verder de caravan in en zag een slapende man in het bed liggen die de dekens over zich heen had getrokken. Hierop belde hij de politie.

Open maken

De caravan werd door de eigenaar in bijzijn van twee agenten open gemaakt. De dienders maakten de slapende man wakker. Hij vertelde hen in het Duits dat hij uit Polen kwam en dat zijn paspoort in Hamburg gestolen was. Hij is aangehouden ter zake vernieling en huisvredebreuk