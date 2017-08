Getuige gezocht die steekincident 15-jarige meisje filmde

De Amsterdamse recherche is op zoek naar getuigen die afgelopen maandag 24 juli het steekincident op het metrostation Postjesweg hebben gezien. 'De recherche is specifiek op zoek naar een man die het steekincident mogelijk gefilmd heeft', zo meldt de politie vrijdag.

'Belangrijke getuige'

'Dit lijkt een belangrijke getuige en de politie wil graag met hem spreken. rechercheurs willen ook graag de gemaakte beelden ontvangen', aldus de politie. Deze getuige wordt als volgt omschreven: Een blanke man of een licht getinte man, leeftijd midden veertig, kort donker haar, gekleed in een donkere mogelijk zwarte broek, droeg donkergrijze schoenen, een zwart shirt en een grijs vest met een capuchon. Opvallend was dat de man een zwart met lichtblauw gekleurde rugtas over zijn schouder droeg.

15-jarig meisje gewond

Op die bewuste maandagmiddag vond bij het metrostation aan de Postjesweg een steekincident plaats waarbij een 15-jarig meisje gewond raakte. Zij liep enkele steekwonden op en moest voor behandeling worden opgenomen in een ziekenhuis.

Kort na het voorval hield de politie twee 15-jarige meisjes aan die verdacht worden van betrokkenheid bij het steekincident. Later hield de recherche in deze zaak nog een derde verdachte aan, eveneens een 15-jarig meisje.

Film- of beeldmateriaal gezocht

Het onderzoek in deze zaak is in volle gang en er zijn al diverse getuigen gehoord. Op beveiligingsbeelden is te zien dat er veel mensen op of nabij het perron zijn als het steekincident plaats vindt. Het team vraagt mensen die de ruzie hebben gefilmd om contact op te nemen met de recherche van district West.