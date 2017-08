Gezochte verdachten doodslag Rilland aangehouden in Italië

Een speciaal team van de Italiaanse Carabinieri, ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), heeft op verzoek van de Nederlandse autoriteiten op donderdagavond 3 augustus in Napels twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de gewelddadige dood van een 65-jarige man in Rilland op 20 maart 2017. Door het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant was daarvoor een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Het slachtoffer werd in maart dood aangetroffen in zijn woning waarop de politie onder leiding van de officier van justitie een groot rechercheonderzoek startte. In de woning werd op zolder een hennepkwekerij aangetroffen. Het onderzoek is nog in volle gang, maar alles wijst er nu op dat het de daders om de hennep te doen was. Het slachtoffer werd zo ernstig mishandeld dat hij overleed. De twee Bulgaren van 38 jaar worden verdacht van gekwalificeerde doodslag.

Naar de verdachten werd al enige tijd gezocht. Het onderzoek leverde aanwijzingen op dat zij zich in Italië bevonden. Er is vervolgens rechtshulp gevraagd aan de Italiaanse autoriteiten en er is een arrestatiebevel tegen beide verdachten uitgevaardigd. Door het adequate optreden van de Italiaanse autoriteiten konden de beide verdachten daarna worden aangehouden.

Nederland heeft Italië verzocht om de overlevering van de beide verdachten. Wanneer deze zal plaatsvinden hangt mede af van de vraag of de verdachten in zullen stemmen met hun overlevering of niet.

Al eerder werd in ditzelfde onderzoek een verdachte aangehouden. Een 21-jarige vrouw werd op 12 juni 2017 op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in Bulgarije aangehouden en op 6 juli 2017 aan Nederland overgeleverd. Ook de Bulgaarse autoriteiten traden na het door Nederland gedane verzoek snel op en zo kon deze verdachte kort na het uitgevaardigde arrestatiebevel al worden aangehouden. De Bulgaarse is door de rechtbankZeeland-West-Brabant in voorlopige hechtenis gesteld en wordt ook verdacht van gekwalificeerde doodslag. De eerste zitting tegen haar is op 17 oktober gepland. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld.