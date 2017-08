Man die uit raam schiet met vuurwapen door arrestatieteam opgepakt

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een arrestatieteam van de politie in een woning aan het Noordveld een 41-jarige man uit Sprundel aangehouden. 'Hij zou met een vuurwapen uit een raam hebben geschoten, daarbij raakte niemand gewond', zo meldt de politie zaterdag.

Melding

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 0.50 uur een melding van een schietincident. Meerdere eenheden gingen direct op de melding af. Toen de dienders bij het pand aankwamen reageerde de verdachte niet op aanbellen en aanroepen.

Geluid doorladen wapen

De agenten dachten vervolgens het geluid van het doorladen van een wapen te horen. Daarop namen ze veilige posities in, trokken hun dienstwapen en hielden de woning onder schot. Vanuit de woning kwam nog steeds geen enkele reactie.

Onderhandelaar

Er werd besloten een onderhandelaar en het arrestatieteam in te schakelen om de verdachte op een zo veilig mogelijke manier uit de woning te krijgen. Rond 4.15 uur kon de man uit eindelijk worden opgepakt.

Drie vuurwapens en munitie

In de woning werden drie vuurwapens en verschillende soorten munitie in beslag genomen. De man blijkt een wapenvergunning voor meerdere wapens te hebben. Hij is afgevoerd naar het politiebureau en ingesloten voor verder onderzoek.