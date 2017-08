Eén van de vier gewonden steekpartij Reutum overleden

In het Twentse Reutum zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier personen gewond geraakt bij een steekincident bij een eetcafé aan de Oldenzaalseweg . 'Een van de vier gewonden, een 22-jarige man uit Winterswijk is aan zijn verwondingen bezweken, zo meldt de politie zaterdag.

Drie gewonden naar ziekenhuis

Bij het dodelijke steekincident raakten ook drie andere mannen. De drie gewonde mannen werden in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld en daarna door de politie aangehouden.

Meerdere aanhoudingen

Het betrof een 31-jarige man en een 34-jarige man uit Enschede en een 25-jarige man uit Winterswijk. Daarnaast hield de politie ook een 35-jarige vrouw uit Enschede en een 43-jarige man uit Winterswijk aan. De politie sluit andere aanhoudingen niet uit.

Team Grootschalige Opsporing

Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend. De politie is een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) gestart.

Politie zoekt getuigen

De politie is voor het onderzoek nog op zoek naar getuigen of mensen die over informatie beschikken over het incident. U kunt contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, geef dan uw informatie door via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.