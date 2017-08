Steekincident bij Twents eetcafe leidt tot vier gewonden

In het Twentse Reutum zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier personen gewond geraakt bij een steekincident. Dit meldt de politie zaterdag.

Ziekenhuis

Het steekincident gebeurde rond 02.15 uur bij een eetcafé aan de Oldenzaalseweg in Reutum. Bij het steekincident raakten vier personen gewond. De slachtoffers werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Weg afgezet

In verband met het onderzoek heeft de politie een gedeelte van de Oldenzaalseweg afgezet. Dit heeft gevolgen voor de gasten van camping De Molenhof. Vanaf de kant van Weerselo kan er naar de camping worden gereden. Het uitrijden vanaf de camping gaat in de richting van Tubbergen.