Vijf personen te water na val

Een grootschalige reddingsactie zaterdagmiddag nadat vijf personen in het water waren gevallen bij de Willemskade in Rotterdam.

Duikploegen brandweer

De vijf, waaronder een bemanningslid, wilden instappen in de waterbus, toen ze door nog onbekende oorzaak in het water vielen. Naast de duikploegen van de brandweer Schiedam en Capelle a/d IJssel werd ook het duikteam uit Delft regio Haaglanden ter plaatse gevraagd en werd er direct opgeschaald naar Groot Waterongeval.

Lifeliner

Omdat de traumahelikopter uit Rotterdam naar een ander incident op weg was, is de lifeliner uit Amsterdam opgeroepen. De vijf personen konden uiteindelijk vrij snel uit het water gehaald worden waardoor de inzet van de duikteams en de traumahelikopter niet meer nodig was. Eén persoon is door het aanwezige ambulancepersoneel gecontroleerd en later naar het ziekenhuis vervoerd.