Zo viert president Vladimir Poetin zijn vakantie

Het Kremlin heeft foto's vrijgegeven van de korte vakantietrip van Vladimir Poetin. In deze vakantiekiekjes is Poetin te zien tijdens het vissen, het zwemmen en het snorkelen in Siberië. Poetin was twee dagen in de regio Tuva in Zuid-Siberië. Tijdens deze trip werd hij een deel van de tijd vergezeld door de minister van Defensie Sergei Shoigu.

Al eerdere verschenen foto's van Poetin waarop de Russische president als 'outdoor-cowboy' aan de wereld werd getoond. Nu is het wachten op de vakantiekiekjes van Trump.

Foto's Kremlin