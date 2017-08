Agente meters meegesleurd door automobilist. Collega lost schot

De politie is zaterdagavond 5 augustus een onderzoek gestart naar de identiteit van een nog onbekende bestuurder van een personenauto. Er raakte een agente gewond aan haar gezicht nadat ze door de auto was meegesleurd.

De politie was naar de Meerstraat gekomen voor een melding huiselijke twist. Toen de agenten bij de woning aan kwamen stapte een van de betrokkenen, een 23-jarige man, als bijrijder in een personenauto. De personen in de auto werden hierop gecontroleerd. De 23-jarige man werkte hieraan mee en stapte uit de auto. De bestuurder van de auto wenste zijn gegevens niet op te geven en reed met hoge snelheid achteruit en sleurde de agente die in de deuropening stond mee. Zij raakte hierbij gewond aan haar gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht om aan haar verwondingen te laten behandelen. Hierna vluchtte de man weg en heeft een van de agenten nog een schot gelost op de wegrijdende auto. Van het gebruik van het vuurwapen zal een geweldsrapportage worden opgemaakt.

De 23-jarige man is meegenomen naar het politiebureau waar er een verklaring van hem is opgenomen.