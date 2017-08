Vijf schippers op de bon voor varen onder invloed tijdens Skûtsjesilen in Grou

Naast een vaarverbod werd ook proces-verbaal opgemaakt. Een dag eerder vonden dergelijke controles ook al plaats op het water nabij De Veenhoop en Sneek. Toen werden twee schippers betrapt die te veel alcohol hadden gedronken.

Vanwege het Skûtsjesilen en de Sneekweek is het druk op het Friese water. Reden voor de politie op het water om extra te letten op de vaarregels. Het varen onder invloed van alcohol is daar één van. Net zoals op de weg is op het water de wettelijke grens 0,5 promille. In totaal werden 65 schippers gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Daarvan bleken vijf te veel alcohol te hebben gedronken. Een vaarverbod en een boete was het gevolg. Daarnaast kregen zes schippers een bekeuring vanwege snelvaren. Twee schippers gingen op de bon omdat ze geen vaarbewijs hadden terwijl ze wel achter het roer van een snelle motorboot stonden. Tenslotte kreeg één schipper nog een bekeuring omdat hij geen redvasten aan boord van zijn snelle motorboot had. Deze vesten moeten aanwezig zijn aan boord van een snelle motorboot.