Komende week geen campingweer

Voor wie in Nederland net zijn tent op de camping heeft opgezet kan zijn laarzen alvast in het voortent klaarzetten.

Is het vandaag en maandag nog lekker zomers, vanaf dinsdag komt daar verandering in en krijgen we een week van veel buien, zo voorspelt het KNMI.

Van dinsdag tot zaterdag geeft het KNMI 80 procent op neerslag. De kans dat de zon zich laat zien komende week is slechts 30 procent.