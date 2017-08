Dode bij auto te water in Schagen

Op zondagmorgen reed een getuige omstreeks 09.30 uur over de Nieuwedijk in Schagen. Onder aan het talud zag de getuige een auto over de kop in de bermsloot liggen.

Het ongeval was niet net gebeurd, want de bemodderde bodem was al opgedroogd. Bij onderzoek bleek de bestuurder van de auto nog in het voertuig te zitten. De man was overleden. Het ging om een 38-jarige man uit Burgerbrug. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval.