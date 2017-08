Groot deel stranden Noord-Holland vervuild met paraffine

Op het strand tussen #Zandvoort #DenHelder is een grote hoeveelheid Parafinne aangespoeld. Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met het opruimen van het spul.

Paraffine is een uit aardoliefracties en bruinkoolteer verkregen mengsel. Het wordt veelal toegepast voor vervaardiging van kaarsen en waxinelichtjes. Ook wordt het gebruikt als omhulsel voor kaas, om uitdroging te voorkomen.

Paraffine is niet schadelijk voor mensen, maar je kunt er wel ziek van worden als je het opeet. Hondenbezitters moeten hun hond daarom goed in de gaten houden.

Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen enkele dagen in beslag kan nemen. Wie er verantwoordelijk is voor de lozing is niet bekend. Het is vaak de scheepvaart die verantwoordelijk is.