Kerk in Rotterdam verwoest door grote brand

De hulpdiensten werden om 22:41 uur gealarmeerd en schaalden vrij snel op naar Zeer Grote Brand. Later volgde ook het sein "GRIP 2". Bij aankomst van de eerste wagens stond het gebouw al volledig in brand. Enkele tientallen woningen rondom de kerk werden ontruimd uit angst voor instorting of het omvallen van de kerktoren. Na enige tijd stortte de nok van de toren in en viel op straat.



Bij de brand kwam zeer veel rook vrij die naar het noorden trok. Inwoners van Rotterdam hadden veel last van de rook. Ook inwoners uit Schiedam en Vlaardingen hadden last van de stank en de rook. De overheid zette het NL-Alert in om mensen te waarschuwen ramen en deuren gesloten te houden.



Het vuur is vermoedelijk ontstaan in een oud orgel. De eigenaar van de kerk heeft nog geprobeerd te blussen, maar het vuur greep te snel om zich heen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.