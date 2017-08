Veel blikschade bij aanrijding drie auto's op A2 bij Boxtel

De snelweg A2 bij Boxtel is zondagnacht afgesloten geweest in de rijrichting naar Den Bosch. Rond 00.15 uur gebeurde ter hoogte van het Apollopad een verkeersongeval met drie voertuigen.

Verkeer werd bij afrit Liempde van de snelweg gestuurd, dit gold ook voor het verkeer wat vast stond achter het ongeval. Zij werden verzocht te keren en hun route via een andere weg te vervolgen. Of er gewonden zijn gevallen bij dit ongeval is niet bekend, wel kwam een ambulance ter plaatse. Met verschillende bergingsvoertuigen werden de drie voertuigen afgevoerd waarna twee rijstroken weer werden vrijgegeven. De linker rijstrook was wegens een spoedreparatie tot later die nacht afgesloten.