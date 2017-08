Langdurige achtervolging vanuit Duitsland eindigt voor plofkrakers in Huizen

Rond 02.35 uur kwam een melding dat er bij een bankgebouw in de plaats Emstdetten, Duitsland, een plofkraak was gepleegd en dat de daders in een Audi gevlucht waren. Een achtervolging werd ingezet die via de A1 langs Amersfoort in de richting van Hilversum reed. De bestuurder nam de afrit Huizen/Blaricum en reed over de Crailoseweg in de richting van Huizen. De bestuurder reed de bebouwde kom in en de Audi kreeg een lekke band. Tot twee keer toe werd de Audi geramd waarna hij tot stilstand kwam. Met getrokken vuurwapen benaderden agenten de auto en de twee inzittenden, 27 jaar uit Utrecht en 25 jaar uit Zaandam, werden aangehouden. De auto werd in beslag genomen. Een nader onderzoek is ingesteld.