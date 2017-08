Uitgebrande auto aangetroffen in weiland

Maandagmorgen troffen passanten een uitgebrande auto aan in een weiland langs de Schietbaanlaan in Best.

De auto was op dat moment al volledig uitgebrand. Momenteel is de politie aanwezig en probeert de eigenaar te informeren. Vermoedelijk hebben criminelen het voertuig midden op het weiland achtergelaten en moedwillig in brand gestoken. De politie is een onderzoek gestart.