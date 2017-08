Andres na ernstige mishandeling in Warnsveld overleden

De 26-jarige Andres Rodriquez uit het Gelderse Warnsveld is aan zijn verwondingen bezweken. Rodriguez lag al sinds begin juli in coma nadat hij slachtoffer was geworden in een mishandeling.

De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag 8 juli. omstreeks 03.00 uur plaats aan de Breegraven in Warnsveld. Het slachtoffer liep over de Breegraven, ter hoogte van de Lidl, toen er ineens een auto stopte.

Uit de auto stapten twee mannen die het slachtoffer in zijn gezicht sloegen. Het slachtoffer raakte hierdoor ernstig gewond in zijn gezicht en raakte buiten bewustzijn. De ambulance heeft het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis, alwaar hij is overleden.

In deze zaak zijn onlangs drie personen aangehouden. Het gaat om twee mannen van 25 en 36 jaar uit Zutphen en een 26-jarige vrouw uit Brummen. Alleen de 36-jarige Zutphenaar zit nog vast. Hij wordt door justitie als hoofdverdachte gezien.