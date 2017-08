Grootste fietsenstalling van het land in Utrecht in gebruik genomen

Hoewel de officiële opening pas op 21 augustus is, is maandag het eerste deel van de Fietsenstalling Stationsplein Utrecht in gebruik genomen. Hiermee heeft Utrecht op dit moment met ruimte voor 6.000 fietsen de grootste fietsenstalling van Nederland, zo meldt ProRail maandag.

Einde van het jaar de grootse ter wereld

De stalling heeft nu dus al ruimte voor 6000 fietsen en is daarmee de grootste van Nederland. Eind volgend jaar heeft de Utrechtse stalling 12.500 plekken. Dan is het de grootste fietsenstalling ter wereld!

Officiële opening eerste deel op 21 augustus

In de fietsenstalling bij Utrecht Centraal komen er de komende maanden nog 1.500 plekken bij en dan staat de teller dus op 7.500. Maar ProRail bouwt door en eind 2018 is de hele stalling klaar, met maar liefst 12.500 plekken. Dat is wereldwijd ongeëvenaard.

Gemeente Utrecht, NS en ProRail zorgen zo samen voor een goed bereikbaar station. Op 21 augustus opent ProRail het eerste deel van de nieuwe stalling met een feestje. Meer informatie is te vinden op www.jefietswilnooitmeeranders.nl.

Gemak van deur tot deur

Een paar cijfers: 50% van de dagelijkse 1,2 miljoen treinreizigers komt op de fiets naar het station. En 15% gaat vanuit de trein met de fiets naar z’n eindbestemming. ProRail wil de reis van deur tot deur makkelijk maken. Dat doen we door méér fietsenstallingen te maken, en door bestaande stallingen beter te benutten.

Meer fietsplekken

Sinds 2000 heeft ProRail op bijna 410 stations ruim 450.000 fietsplaatsen nieuw gebouwd en gemoderniseerd. Tientallen bewaakte stallingen zijn vernieuwd en uitgebreid, met bijvoorbeeld nieuwe verdiepingen. Het totaal aantal stallingsplaatsen bij stations is nu zo’n 520.000 en groeit de komende jaren, afhankelijk van beschikbare (co-)financiering, naar ruim 600.000 in 2030. Gemeenten zijn hierbij een belangrijke samenwerkingspartij. Een station met goede fietsvoorzieningen is immers een visitekaartje.