Balenpers volledig verloren door brand

Maandag is in het Drentse Gasselternijveen een hooibaalpers op het land tijdens het hooien in brand gevlogen. De machine werd door de brand compleet verwoest.

Losgekoppelt

De brandweer, die de melding van de brand even na 13.00 uur kreeg, kon niet meer doen dan de brand blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend maar mogelijk is kortsluiting of oververhitting de oorzaak. Men kon nog wel de hooibaalpers loskoppelen van de trekker die hem voorttrok om erger te voorkomen.