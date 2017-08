Man (26) krijgt Tbs en 42 maanden cel voor steekpartij Helmond

Maandag heeft de rechtbank Oost-Brabant een 26-jarige man uit Helmond een gevangenisstraf van 42 maanden opgelegd en tbs met voorwaarden. 'De verdachte stak vorig jaar het slachtoffer met een mes in de buik en had daarnaast een vuurwapen in zijn bezit', zo laat de rechtbank maandagmiddag weten.

In buik gestoken

De verdachte zocht in september vorig jaar in zijn woonplaats de confrontatie met een ander. Hij sloeg de man en stak hem vervolgens met een mes in diens buik. Het slachtoffer verloor daardoor veel bloed. Het slachtoffer heeft enige tijd op de intensive care gelegen. Operatief moest een deel van de darm van het slachtoffer worden verwijderd.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verdachte zijn slachtoffer zonder duidelijke reden of aanleiding heeft gestoken. Bovendien is hij eerder veroordeeld voor een geweldsdelict. Anderzijds beschouwt de rechtbank de verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar.

PTSS

Volgens een psychiater en een psycholoog is er bij de man sprake van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en is hij zwakbegaafd. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat die problematiek bij de verdachte in enige relevante mate van invloed was op zijn handelen.

Wel tbs

De officier van justitie eiste een celstraf van 6 jaar en vond tbs met voorwaarden geen optie omdat verdachte mogelijk na zijn straf als ongewenst vreemdeling zou worden uitgezet. De rechtbank legt naast de celstraf echter wel de maatregel tbs met voorwaarden op.

IND

De omstandigheid dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst mogelijk aan verdachte, een in Angola geboren man, een terugkeerbesluit en een inreisverbod oplegt doet niet af aan het belang om de maatschappij te beschermen tegen het risico dat verdachte na zijn detentie onbehandeld terugkeert in de maatschappij.

Klinische behandeling

Eén van de voorwaarden, verbonden aan de tbs maatregel luidt dat de verdachte zich klinisch moet laten behandelen en aansluitend moet meewerken aan plaatsing bij een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang. Ook krijgt hij een drugs- en alcoholverbod.

Schadevergoeding

De verdachte moet naast de celstraf en tbs ook een schadevergoeding van 6.727,80 euro aan het slachtoffer betalen. Omdat de verdachte het delict pleegde in een proeftijd van een andere veroordeling, moet hij ook een destijds voorwaardelijk opgelegde celstraf van 2 weken uitzitten.