Auto raakt te water na frontale botsing

Maandagochtend is bij een frontale aanrijding op de N302 bij Hoogkarspel een 37-jarige automobilist uit Grootebroek gewond geraakt. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Van de weg gereden

De man belandde vanochtend rond 08.10 uur met zijn auto in de naast de weg gelegen sloot nadat hij door een tegemoetkomende automobilist van de weg was gereden. Voor de hulpdiensten ter plaatse waren, wist de bestuurder en enige inzittende op het droge te komen. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

VOA

De tegenligger, een 28-jarige man uit Bovenkarspel, was om onbekende reden op de verkeerde weghelft beland. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie heeft een nader onderzoek ingesteld naar de precieze toedracht. Een blaastest wees uit dat er geen sprake was van alcoholgebruik.