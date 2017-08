F-16's op weg naar verdacht vliegtuig knallen boven Zeeland

Twee F-16’s van Vliegbasis Volkel zijn gisteravond even na 22.00 uur opgestegen om een ongeïdentificeerd vliegtuig te onderscheppen. Het bleek te gaan om een passagiersvliegtuig dat al even geen radiocontact had met de luchtverkeersleiding. Bij de onderschepping boven de Belgisch-Nederlandse grens vlogen beide jachtvliegtuigen sneller dan het geluid, wat onder meer in Zeeland te horen was als harde knallen.

Uiteindelijk is de communicatie van het vliegtuig met de verkeersleiding hersteld. Beide F-16’s keerden rond 22.35 uur weer terug naar hun vliegbasis. Belgische gevechtsleiders begeleidden de Nederlandse F-16’s, omdat het passagierstoestel tijdens de inzet net iets over de Belgische grens vloog.