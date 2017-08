Politie houdt mannen met vuurwapen aan na mishandeling in Enschede

De melders belden de politie nadat zij op de Handelskade Zuid bedreigd en mishandeld waren door meerdere mannen die er vandoor gingen in twee auto’s.

Doordat de melders, twee mannen van 27 en 28 jaar afkomstig uit Enschede, een goede beschrijving van de voertuigen wisten te geven, kon de politie één van de auto’s gemakkelijk en snel traceren. Na een zogenaamde uitpraatprocedure, waarbij de politie de verdachten onder schot hielden, zijn de inzittenden aangehouden. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Over de aanleiding van de bedreiging is nog weinig bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.