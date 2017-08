Doodsoorzaak baby woning Cuijk niet vastgesteld

Het onderzoek naar de dood rond de baby, die in november 2016 overleed in een woning in Cuijck, heeft uiteindelijk niet geleid tot vaststelling van de doodsoorzaak. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Geen verklaring voor overlijden

Politieonderzoek, sectie op het lichaampje en toxocologisch onderzoek door het N.F.I. heeft geen verklaring opgeleverd voor de dood van het kindje. Op dinsdag 08 november 2016 overleed een baby in een woning aan de Parallelweg in Cuijk, terwijl hulpdiensten in de woning bezig waren met een medische hulpverlening aan de moeder.

Sectie op lichaampje

De politie liet sectie doen op de baby omdat het onderzoek zoals het werd uitgevoerd geen uitsluitsel had gegeven over de doodsoorzaak van het kind. Omdat de doodsoorzaak nu definitief niet kan worden vastgesteld en ook nergens anders uit is gebleken dat er sprake is geweest van een misdrijf, stopt het strafrechtelijke onderzoek. De moeder van het kind is daarover geïnformeerd.

Aanleiding onderzoek

Die betreffende dinsdagavond rond 19.00 uur waren hulpdiensten in het huis omdat de bewoonster, de moeder van het kind, medische hulp nodig had. Terwijl ambulancepersoneel bezig was de vrouw te helpen werd het kind onwel. De baby werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Geen duidelijkheid

De medische toestand van de moeder maakte het noodzakelijk dat zij naar het ziekenhuis werd vervoerd. De aangetroffen situatie in de woning gaf aanleiding voor de politie nader onderzoek te gaan doen naar de omstandigheden waaronder het kind onwel is geraakt en de oorzaak van het overlijden. Vastgesteld moest worden of mogelijk sprake kon zijn van een strafbaar feit of dat de dood toch het gevolg is van een medisch oorzaak. Deze duidelijkheid is er niet gekomen.