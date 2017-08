IJstaart voor jarige reuzenpanda’s Xing Ya & Wu Wen

Verjaardagstaart

Het mannetje Xing Ya toonde meteen al veel interesse in de speciale ijstaart. Onder grote belangstelling van bezoekers en pers, smulde hij van zijn verjaardagstaart. Zijn taart bestond uit verschillende lagen met bevroren water met bietensap, wortels en appels. De bovenste laag werd versierd met vier kaarsen gemaakt van bamboe en wortel.

De appels vielen goed in de smaak en nadat hij deze op had, besloot hij de taart om te gooien en als speelobject te gebruiken. De meerlaagse ijstaart van het vrouwtje Wu Wen bestond uit wortelsap en fruit. Ook zij is lekker met de taart bezig geweest en besloot om taart niet heel te laten.

Geluksgetal

Het mannetje Xing Ya was jarig op 5 augustus en het vrouwtje Wu Wen is jarig op 11 augustus. Al snel werd door het dierenpark besloten om de verjaardagen gezamenlijk op de 8ste dag van de 8ste maand te vieren. Het getal 8 is in de Chinese cultuur namelijk een geluksgetal.

De Chinese uitspraak van het getal acht klinkt vergelijkbaar als het woord voor voorspoed en rijkdom. Daarnaast lijkt een acht op het oneindigheidssymbool. Het gebruik van twee achten naast elkaar lijkt tevens op het ‘dubbel geluk’ karakter.