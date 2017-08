ANWB: Katholieke feestdag leidt tot volle Europese wegen

Frankrijk

'Frankrijk spant de kroon. Op de derde en laatste Zwarte Zaterdag vertrekken wederom miljoenen Fransen naar hun vakantiebestemming. Bovendien zijn er veel vakantiegangers onderweg naar huis;, aldus de ANWB. Vanwege Maria-Tenhemelopneming aanstaande dinsdag is er in veel Europese landen sprake van een extra lang weekend. Ook dat zal merkbaar zijn op de wegen.

857 km file Frankrijk

Afgelopen zaterdag stond er in Frankrijk rond 13.00 uur in totaal 857 km file. Om de grootste drukte te mijden adviseert de toeristenbond zaterdag pas rond het middaguur of zondag te vertrekken.

Al files om 06.00 uur

De ANWB verwacht in Frankrijk zaterdagochtend rond 06.00 uur al de eerste lange files op de routes naar het zuiden. Op de A7 door de Rhônevallei tussen Valence en Orange ontstaat de meeste vertraging. Ook op de wegen rond de Côte d'Azur staan lange files.

Katholieke feestdag

Ook in Zuid-Duitsland is Maria-Tenhemelopneming een nationale feestdag. De ANWB verwacht vrijdagmiddag en zaterdag lange files. Bovendien zorgen wegwerkzaamheden op een aantal belangrijke vakantieroutes voor veel vertraging. Dat is onder meer het geval bij Karlsruhe (A5). Ook kan het vastlopen op de rondweg van München en de A8 München-Salzburg.

Oostenrijk

In Oostenrijk zijn de routes via de Fernpas (B179) en de Tauernautobahn (A10) de grote knelpunten. De wachttijd bij de Karawankentunnel (A11) op de grens met Slovenië kan in beide richtingen zaterdag flink oplopen. De grootste bottleneck in Zwitserland is de Sint Gotthardtunnel in de A2. In Italië zijn de A22 Brennerpas-Verona, A4 Verona-Trieste en A14 Bologna-Rimini zaterdag de meest filegevoelige trajecten.

De ANWB Alarmcentrale tipt vakantiegangers op het feit dat vanwege de feestdag Maria-Tenhemelopneming veel winkels en bedrijven maandag en dinsdag hun deuren sluiten en pas woensdag weer open gaan.