Fietser (35) omgekomen bij aanrijding, automobilist aangehouden

In Harderwijk is maandagavond bij een aanrijding een 35-jarige inwoner van Harderwijk om het leven gekomen toen hij op zijn fiets werd geschept door een auto, bestuurd door een 20-jarige automobilist uit diezelfde plaats. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Automobilist aangehouden

'Het ongeval vond rond 20.35 uur plaats op de Hoofdweg te Harderwijk, ter hoogte van het kruispunt met de Van Maerlantlaan op de fietsoversteekplaats. De automobilist werd aangehouden', aldus de politie.

Slachtoffer overleden

Ondanks de inzet van diverse hulpdiensten kon niet worden voorkomen dat het slachtoffer op weg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen is overleden. De politie doet samen met de afdeling Verkeersongevallenanalyse onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Diverse mensen waren getuige en kregen slachtofferhulp aangeboden. De weg werd enkele uren afgesloten.

Rijbewijs ingevorderd

Van de 20-jarige bestuurder werd het rijbewijs ingevorderd. Bij het onderzoek zal o.a. gekeken worden wat de snelheid van de auto is geweest ten tijde van de aanrijding. Daarnaast zal onderzocht worden of er sprake is geweest van het rijden onder invloed. Verder zullen alle zaken die relevant zijn worden onderzocht om antwoord te krijgen op hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren en onder welke omstandigheden.