Lichaam aangetroffen in water Oostrandpark in Almere

Dinsdagavond werd in het water bij het Oostrandpark in Almere een lichaam gevonden.

Dinsdagavond hielden agenten in het Oostrandpark en bij het water een zoekactie naar de 17-jarige vermiste Willem uit Almere. Onder andere met speurhonden werd naar de jongen gezocht. Dinsdagavond troffen agenten in het water een lichaam aan. Onderzoek naar de identiteit en doodsoorzaak is ingesteld. Er wordt rekening mee gehouden dat het om de vermiste Willem gaat.