Slachtoffer straatroof had 100.000 euro opgenomen bij 'bankmol'

Een medewerker van de Rabobank die ervan wordt verdacht te hebben samengewerkt met overvallers, zou hen hebben getipt over een klant die 100.000 euro had opgenomen bij een bankfiliaal in Venlo.

De 63-jarige man uit het Duitse Mülheim nam het bedrag op 19 juli op in het Rabobankkantoor aan Peperstraat waarna hij buiten werd overvallen.

Lorenzo J. is één van de verdachten in de 'zaak Moeflon', zo meldt Dagblad De Limburger. De Bredanaar werkte als parttime uitzendkracht bij de klantenservice van Rabobank en wordt ervan verdacht dossiers te hebben geraadpleegd van clienten die een groot geldbedrag in contanten kwamen afnemen. J. zou die informatie hebben doorgespeeld aan de overvallers.

De verdachte bankmedewerker heeft bij de politie verklaard dat hij onder druk werd gezet door de overvallers. Zij zouden hem hebben gechanteerd met belastende informatie. Hij vreesde naar eigen zeggen voor zijn baan.

De politie kwam de medewerker op het spoor na de aanhouding van zes verdachten na een poging tot beroving in Zundert. Het gaat om vijf mannen uit Breda en uit Oosterhout in de leeftijden van 32, 36, 38 en 41 jaar oud. Ten tijde van de aanhouding schoot de politie een van de overvallers in zijn arm. Een zesde verdachte, een 24-jarige man uit Breda, meldde zichzelf op het politiebureau.