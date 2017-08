Iraanse toeristen in Hoofddorp door nepagenten bestolen

Een vakantie in Nederland is voor een Iraans echtpaar uitgelopen op een drama nadat ze dinsdagavond in Hoofddorp voor hun hotel slachtoffer zijn geworden van nepagenten. 'Zij raakten een groot bedrag aan vakantiegeld kwijt door een geldwisseltruc', zo meldt de politie woensdag

Geld wisselen

Omstreeks 19.35 uur gingen de slachtoffers, een Iraans echtpaar, even een ommetje maken vanuit hun hotel. Buiten werden ze aangesproken door een man die zich uitgaf als toerist die naar de weg vroeg. Ook wilde de man geld wisselen. Dit werd door het echtpaar geweigerd.

Nepagenten

Even later kwamen twee mannen op het echtpaar aflopen. Zij legitimeerden zich met zogenaamde politiepassen en vroegen of het echtpaar bankbiljetten bij zich had. De ‘politiemensen’ wilden het papiergeld controleren op echtheid. Na de controle deed een van de agenten het geld terug in de tas van de vrouw. Later bleek het om een wisseltruc te gaan en was het echtpaar al hun geld voor een Europese rondreis kwijt.

Signalementen

De politie hoopt dat getuigen de politie kunnen helpen om achter de identiteit te komen van de drie oplichters en heeft daarom het signalement van de drie verdachte verspreid. Signalement van de toerist die de weg vroeg: man met Indiaas uiterlijk, lengte van 1,60 meter, zwart kort haar. Hij ging gekleed in een grijs colbert en een blauwe spijkerbroek.

Signalement nepagent 1: man met getint uiterlijk, lengte 1,90 meter, gezet postuur en dik gezicht en donker haar. Hij ging gekleed in een donkerblauw shirt met lange mouwen en een donkerblauwe broek. Signalement nepagent 2: man met licht getint uiterlijk, donker haar en een lengte van 1,80 meter. Hij droeg een oranjekleurig uniform.