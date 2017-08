Vrouw heeft letterlijk 'geluk bij een ongeluk'

Een vrouw die woensdagmiddag een ongeluk had toen zij met haar auto de gracht afreed had uiteindelijk toch ook een beetje geluk.

Boot

De auto reed door nog onbekende oorzaak vooruit de gracht in. Meestal leidt dat op zijn minst tot een nat pak en kun je de auto wel afschrijven. In dit geval had de vrouw letterlijk 'geluk bij een ongeluk'. Precies waar de auto de gracht in zou vallen lag een boot afgemeerd waarop de voorwielen en het linker achterwiel van auto terechtkwamen en deze hierdoor bleef drijven. Alleen het rechter achterwiel van de auto bleef achter het ijzeren hekje op de kade hangen.

Uit auto geklommen

De vrouw wist op eigen kracht uit haar auto te komen en op de kade te klimmen. Een politiekraan heeft de auto vervolgens weer op 'het droge' gebracht. In dit geval kwam de vrouw er dus 'redelijk' vanaf. Wel zal de auto door de garage moeten worden gecontroleerd op eventuele schade aan de onderzijde van de auto.