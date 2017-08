Aangetroffen lichaam park Almere is van vermiste 17-jarige

Het lichaam dat dinsdagavond in het water van het Oostrandpark in Almere is gevonden is van de vermiste 17-jarige jongen. Dit heeft de politie woensdagmiddag bevestigd.

'Het lichaam van de sinds zaterdag 5 augustus vermiste 17-jarige Willem werd dinsdagavond aangetroffen in een waterpartij in het Oostrandpark aan het Maurice Garinpad', aldus de politie.

Zoektocht

Op basis van het onderzoek hield de politie er al rekening mee dat de jongen in het park zou worden gevonden. Zowel maandag 7 augustus als dinsdag 8 augustus werd in het park uitvoerig gezocht met ondersteuning van de politiehelikopter, speurhonden en de brandweer.

Geen misdrijf

Uiteindelijk werd Willem gisteravond rond 21.00 uur aangetroffen in één van de waterpartijen in het park. Zijn identiteit is inmiddels bevestigd. Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf en er sprake is van een tragisch ongeluk. Vermoedelijk is Willem in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus in de duisternis in het water geraakt en verdronken.