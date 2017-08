Auto klapt in vangrail op A2

Verkeer op de A2 bij Best moest woensdagavond enige tijd rekening houden met vertraging. Op de rijbaan vanuit Den Bosch naar Eindhoven was een auto over de kop geslagen.

Er was tijdelijk een rijstrook beschikbaar. Het is nog onbekend of er bij het ongeval gewonden zijn gevallen. Over de toedracht van het ongeval is eveneens nog weinig bekend. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.