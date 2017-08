Man rijdt ruim 176 km/h op 80 km-weg

Agenten die woensdagavond in Tilburg op een 80 km-weg een snelheidscontrole hielden zagen de teller bij een auto tot over de 176 km/h slaan. De automobilist mocht vervolgens zijn rijbewijs inleveren, zo meldt de politie donderdag.

96 km/h te hard

'Een ging om een 55-jarige Tilburger die maar liefst 96 km p/u te hard reed', aldus de politie. De bestuurder reed rond 19.55 uur over de Burgemeester Letschertweg. De toegestane snelheid betreft op deze weg 80 km p/u. Agenten hielden op dat moment een snelheidscontrole en controleerden het voertuig.

Rijbewijs ingevorderd

Hieruit bleek dat de bestuurder, na correctie, 176 km p/u reed. Gezien de enorme overschrijding is zijn rijbewijs direct ingevorderd. Het rijbewijs is ingezonden naar het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) in Utrecht. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie zal te zijner tijd een besluit nemen over de afhandeling.