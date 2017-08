Twee gewonden bij schietincident Groningse Beerta

Ziekenhuis

'De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht en de politie heeft in totaal 5 personen aangehouden', aldus de politie donderdag.

Vijf aanhoudingen

Het schietincident vond rond 23.15 uur plaats in de Torenstraat in Beerta. De verdachten en slachtoffers zijn bekenden van elkaar. De politie verrichte in totaal vijf aanhoudingen. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Heiligerlee, een 25-jarige man uit Beerta, een 30-jarige man uit Westerlee, een 39-jarige man uit Beerta en een 41-jarige man uit Winschoten.

Uit ziekenhuis ontslagen en ingesloten

Agenten troffen woensdagavond meerdere personen aan op de plaats van het incident. Al snel werden drie verdachten aangehouden. Twee van hen zijn, aanspreekbaar, naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. De exacte aard van hun verwondingen is nog niet bekend. Ze zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en ingesloten voor verhoor.

Gevlucht verdachten ook aangehouden

Volgens getuigen zou er sprake zijn van nog een vierde en/of vijfde verdachte. Deze zouden in een auto zijn weggevlucht. Na een zoekactie in de omgeving is dit voertuig aangetroffen in Westerlee. De inzittenden waren daar op dat moment niet meer aanwezig. Kort daarna zijn deze twee mannen alsnog aangehouden in Groningen.

Politieonderzoek

Het politieonderzoek is in volle gang. Wij doen onder meer buurt- en sporenonderzoek. Het is nog niet bekend hoe de verwondingen bij de twee mannen zijn ontstaan. Ook de toedracht van het incident is nog onduidelijk. De verdachten worden gehoord over de aanleiding van het voorval en hun betrokkenheid. Mensen die beschikken over meer informatie worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.