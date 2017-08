Agenten treffen gewonde man aan op straat na schietincident Haarlem

Gewonde op straat

De politie kreeg een melding dat er in de woning iemand met een vuurwapen gezien was. Agenten troffen de gewonde man op straat aan. Het slachtoffer bleek schotwonden te hebben opgelopen. Hij was aanspreekbaar en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding in lijnbus

Een 26-jarige man uit Haarlem werd even later aangehouden in een lijnbus op de Vincent van Goghlaan. Een 32-jarige man uit Haarlem meldde zich na middernacht op het politiebureau. Hij gaf aan de schutter te zijn. Hij is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het schietincident.